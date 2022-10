Jupiler Pro League - Charleroi se relance avec Frank Defays et surprend l'Antwerp

Un seul but aura permis aux Carolos de renouer avec la victoire. Il aura été inscrit en première mi-temps par son attaquant algérien Nadir Benbouali, à la 35e minute. Charleroi a tenu le siège ensuite jusqu'au bout face aux velléités anversoises, malgré notamment un ballon sur la transversale de Koffi, le gardien carolo, sur une tête de Janssen dans les arrêts de jeu. L'Antwerp, 2e au classement avec 33 unités, perd ainsi le contact avec Genk, le leader (40 points), victorieux 3 à 1 de Malines vendredi déjà et sent désormais dans son cou le souffle du Club de Bruges et l'Union-St Gilloise, 3e et 4e avec 32 unités, à un point désormais. Les Brugeois avaient écarté Ostende 4 à 2 samedi et les Unionistes ont été gagner à Seraing (1-2) dimanche. L'Antwerp reste sur quatre défaites en six matches et s'incline une troisième fois de suite en déplacement. Les supporters carolos avaient déployé un tifo au coup d'envoi avec inscrit: "Debout les zombies". Le Sporting de Charleroi grimpe à la 11e place en championnat avec 19 points et renoue avec la victoire après quatre défaites et un partage lors de ses cinq dernières sorties. (Belga)