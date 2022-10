Jupiler Pro League - Onzième match sans défaite pour l'Union, qui s'impose 1-2 à Seraing

(Belga) Dante Vanzeir et Teddy Teuma sur penalty ont permis à l'Union Saint-Gilloise d'aligner un onzième match sans défaite toutes compétitions confondues lors de son déplacement à Seraing, dimanche (1-2). Après quinze journées, les Bruxellois occupent le 4e rang avec 32 points, tout comme le Club Bruges (3e). Malgré le but de Simon Elisor, les Métallos restent 17e avec 11 points.

Pour espérer infliger à l'Union sa première défaite depuis le 11 septembre, José Jeunechamps a effectué deux changements par rapport à l'équipe battue par La Gantoise. Morgan Poaty et Antoine Bernier ont fait place à Leroy Abanda et Vagner. Privé de Bart Nieuwkoop, suspendu, Karel Geraerts a titularisé Guillaume François. Les Unionistes se sont portés d'emblée dans le camp adverse et sur une passe d'Amani Lazare, Victor Boniface n'a pas cadré son tir (3e). Concentrés sur leur tâche défensive, les Serésiens n'ont pas concrétisé un contre lancé par Abanda, Marius se faisant devancer Siebe Van der Heyden (10e). Par contre, Seraing a eu la chance de voir un coup franc de Teuma heurter le poteau (21e). La première période ne s'est jamais véritablement emballée comme le témoigne l'absence totale de tir cadré. Pour donner plus de profondeur au jeu de son équipe, Geraerts a sorti François pour Simon Adingra à la pause (46e). C'est sur une erreur du gardien sérésien Timothy Galjé, que Vanzeir a donné l'avance aux Unionistes (48e, 0-1). Ce but a boosté les Bruxellois, qui ont aligné les occasions avant que Teuma ne fasse le break sur un penalty accordé pour une faute d'Abdoulaye Sylla sur Lazare (72e, 0-2). Alors que tous ses espoirs semblaient s'être envolés, Seraing a réduit l'écart sur un coup de tête d'Elisor. Mais les Métallos se sont arrêtés à ce premier goal que le stade du Pairay attendait depuis 615 minutes. (Belga)