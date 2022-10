Le Kényan Brimin Kipkorir Misoi remporte le marathon de Francfort

Misoi, déjà vainqueur des marathons de Nairobi (2017, 2019) et d'Athènes (2018), a terminé à plus de trois minutes du record de l'épreuve, détenu par son compatriote Wilson Kipsang depuis 2011 (2h03:42). Chez les dames, la course a été dominée par les Kényanes. Sally Chepyegop Kaptich s'est imposée en 2h23:11 devant Helah Jelagat Kiprop (2h24:40) et Jackline Chepngeno (2h25:14). L'Italienne Sofiia Yaremchuk a terminé au pied du podium en 2h25:36. (Belga)