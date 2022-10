Les Belges à l'étranger - L'AC Milan battu 2 à 1 à Torino, Origi et De Ketelaere n'y ont rien pu

Pour ce déplacement à Turin, Stefano Pioli a opté pour un système en 4-2-3-1 avec Divock Origi en pointe durant les nonante minutes. Le coach milanista a lancé Charles De Ketelaere à la mi-temps (46e) et Aster Vranckx est resté sur le banc. Blessé au genou, Alexis Saelemaekers était absent. Vivaces, les Rossoneri ont poussé les Turinois à la faute et sur une récupération de Junior Messias, Brahim Diaz a isolé devant le but Rafael Leao, qui a expédié le ballon loin du cadre (6e). Cette erreur du Portugais a perturbé les Milanisti, qui ont été obligés de reculer fortement en perte de balle. Sur un coup franc botté par Valentino Lazaro, Koffi Djidji les a punis d'un coup de tête (35e, 1-0). Peu après, Aleksey Miranchuk doublait l'écart d'un tir croisé du gauche (37e, 2-0). Après la pause, l'AC Milan a retrouvé une bonne partie de son allant mais avait du mal à servir convenablement Origi. Par contre, Messias a profité d'une grosse mésentente entre Alessandro Buongiorno et Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard) pour réduire l'écart (67e, 2-1). (Belga)