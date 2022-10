Premier record du monde en petit bassin pour Ledecky, qui pulvérise le temps du 1500m

"Ce n'était pas vraiment mon objectif", a pourtant lancé la native de Washington dans la foulée de son record. "Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre lors de ce meeting, qui était aussi ma première sortie de la saison après avoir levé le pied pendant une grande partie du mois d'août. De retour à l'entraînement, je n'avais pas une préparation particulière, je voulais juste affronter des nageurs internationaux sur le sol nord-américain." Ledecky est également passée proche de battre le record du monde du 800 mètres, son chrono de 8:00.58 s'approchant dangereusement de celui de l'Espagnole Mireia Belmonte (7:59.34). Elle aura une nouvelle occasion d'y parvenir la semaine prochaine à Indianapolis, où la distance sera au programme de la 3e manche de Coupe du monde. "Je savais qu'il était à ma portée, au vu de ce que je réalise à l'entraînement", a dit Ledecky, concédant avoir perdu le rythme en fin de course. Devant son public, la Canadienne Summer McIntosh, 16 ans à peine et qui s'entraîne tous les jours dans ce bassin du Toronto Pan Am Sports Centre, a battu le record du monde juniors du 400 mètres quatre nages. Double championne du monde seniors à Budapest cet été, sur 200 mètres papillon et 400m quatre nages, la native de Toronto a nagé en 4:21.49. (Belga)