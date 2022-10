(Belga) Shandong Taishan s'est imposé 3-1 face au Shanghai Port dans le cadre de la 20e journée du championnat de Chine, qui avait été reportée. Chez les vainqueurs, Marouane Fellaini est monté au jeu (38e) alors que la marque était toujours vierge. Xinghan Wu (60e, 1-0) et Crysan (76e, 88e) ont permis à Shandong Taishan d'occuper la deuxième place avec 53 points après 22 matches, à égalité avec Wuhan Three Towns, qui possède une meilleure différence de buts. Shanghai Port, qui a réduit la marque par Lei Wu (80e, 2-1), occupe le 4e rang (40 points).

Shandong Taishan et Fellaini toujours en bonne position dans la course au titre

En Italie, Empoli s'est incliné 0-2 à domicile devant l'Atalanta, dans un match de la 12e journée de Serie A. Titulaire et averti (38e) chez les Toscans, Koni De Winter est sorti à la 56e alors qu'Empoli était mené après le but de Hans Hateboer (32e, 0-1). L'écart aurait pu être plus important si Teun Koopmeiners n'avait pas manqué la transformation d'un penalty (42e). Ademola Lookman a assuré le succès de l'équipe de Bergame (59e, 0-2). Au classement, l'Atalanta (27 points) se hisse à la deuxième position en attendant le résultat de l'AC Milan en déplacement à Torino (20h45). Empoli (11 points) reste 12e. Aux Pays-Bas, le duel entre Emmen et Groningue s'est terminé sur un score vierge (0-0). Chez les visités, Mohamed Bouchouari a disputé l'intégralité de la rencontre à l'arrière droit alors que Michael Heylen est resté sur le banc. Dans l'autre camp, Cyril Ngonge a été titularisé sur l'aile droite tandis qu'Emmanuel Matuta est resté spectateur. Après douze rencontres, Groningue (12 points) est 13e et Emmen (7 points) 17e et avant-dernier. (Belga)