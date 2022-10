Vers un temps progressivement plus automnal

Dimanche après-midi, le soleil sera présent mais plus timide que ces derniers jours, dans un ciel marqué par de nombreux voiles d'altitude. La nébulosité augmentera assez rapidement sur l'ouest et le centre du pays. En fin d'après-midi ou en soirée, de la pluie est attendue sur l'ouest du pays. Les températures seront encore remarquablement douces avec des maxima de 17 degrés en Haute Ardenne à 22 degrés en Campine. Lundi, la journée débutera sous un ciel partiellement à parfois très nuageux, avec par endroits la possibilité d'un peu de pluie. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra généralement sec et de belles périodes ensoleillées se développeront à partir du sud du pays. Les maxima s'échelonneront entre 15 degrés en Haute Belgique et 19 voire localement 20 degrés dans l'est. Mardi matin, il fera très nuageux avec un peu de pluie ou quelques averses. Assez rapidement, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra par la France, excepté dans le nord-ouest de la Belgique. Le vent sera généralement assez fort de sud-sud-ouest à sud-ouest dans l'intérieur, avant de légèrement diminuer l'après-midi pour devenir modéré à assez fort. Les maxima varieront entre 11 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 15 à 17 degrés ailleurs. Mercredi et jeudi, il fera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima s'échelonneront entre 11 et 14 degrés. En fin de journée jeudi, la pluie voire parfois même des averses soutenues feront leur grand retour. (Belga)