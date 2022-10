Le Français Paul Pogba, blessé, forfait pour la Coupe du monde

(Belga) Le milieu de l'équipe de France Paul Pogba, blessé, a déclaré forfait pour la Coupe du monde au Qatar, a annoncé son avocate et agente Rafaela Pimenta dans un communiqué transmis à l'AFP lundi.

"Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", a indiqué Rafaela Pimenta dans un communiqué. Le Mondial s'ouvre le 20 novembre et s'entend jusqu'au 18 décembre. Paul Pogba, 29 ans, avait été touché à l'entraînement avec son club de la Juventus. Cette blessure survient après son opération au genou droit, qui le tient écarté des terrains depuis le début de saison. C'est un second forfait acté côté français après le renom de N'Golo Kanté. Le milieu de terrain de Chelsea est forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Les Bleus défendent leur titre mondial à partir du 22 novembre contre l'Australie avant de défier le Danemark le 26 novembre puis la Tunisie le 30. Didier Deschamps doit annoncer sa sélection le 9 novembre. (Belga)