Céréales ukrainiennes: trois nouveaux cargos en route pour le corridor humanitaire

"Les mouvements de ces trois bateaux ont été approuvés par les délégations ukrainienne, turque et des Nations unies. La délégation de Russie a été informée", a précisé à l'AFP le JCC qui supervise à Istanbul les exportations de céréales ukrainiennes en vertu de l'accord international signé en juillet dernier. La Russie, qui a annoncé vendredi qu'elle "suspendait" sa participation à l'accord a mis en garde, lundi, contre le "danger" de continuer la navigation le long du corridor sans son accord. Moscou, qui a dénoncé une frappe de drone en Crimée, exige que "l'Ukraine garantisse la sécurité" dans le couloir maritime. La Turquie et les Nations unies s'efforcent de lever les objections russes. "Le coordinateur de l'Onu pour l'Initiative sur les céréales en mer Noire, Amir Abdulla, poursuit ses discussions avec les États parties à l'accord afin (qu'ils) reprennent leur pleine participation au JCC" indique le Centre. La délégation russe avait annoncé samedi qu'elle ne participerait plus aux inspections de navires. Le JCC précise que, malgré le retrait des inspecteurs russes, 46 bateaux ont pu être inspectés lundi et peuvent être autorisés à emprunter dans les deux sens le corridor en mer Noire. Les ministres turcs de la Défense, Hulusi Akar, et des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, se sont entretenus avec leurs homologues russes pour leur faire valoir l'importance du corridor en mer Noire pour le transport des céréales. L'accord international, qui arrive à échéance le 19 novembre, visait à permettre la reprise des exportations ukrainiennes pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique. (Belga)