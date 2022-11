Coupe de Belgique dames - Le Standard bat Anderlecht en huitièmes et prend sa revanche de la dernière finale

Dans le même temps, le Club Bruges a aussi validé son ticket pour les quarts grâce à une large victoire contre Malines (6-3), à l'instar de Charleroi, vainqueur d'Alost (2-0). La Gantoise et Genk ont connu des fortunes diverses contre Kontich et Zwevezele, deux clubs de l'antichambre. Les Gantoises se sont inclinées à l'issue d'une séance de tirs au but (3-3, 3-4 t.a.b.) alors que les Limbourgeoises n'ont laissé aucune chance à leur adversaire en s'imposant 1-7 à Zwevezele. Le 25 octobre, OHL avait très facilement pris la mesure de l'équipe B de Genk (2-7). Deux rencontres restent à disputer avec Zulte Waregem - La Gantoise B mercredi et Oud-Heverlee Louvain B - R. Standard de Liège B le 22 novembre. La saison dernière, Anderlecht s'est imposé 3-0 contre le Standard en finale. Champion quelques semaines auparavant, le RSCA avait donc réalisé le doublé en remportant la Coupe pour la 11e fois de son histoire, la première depuis 2013. (Belga)