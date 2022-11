Ligue des Champions - Naples et le Bayern Munich probables adversaires du Club de Bruges

(Belga) Le suspense était tout relatif dans le groupe A. Pour déloger Naples de la première place, Liverpool devait l'emporter sur un score supérieur à 4-1 et les Glasgow Rangers devaient enfiler plus de quatre buts à l'Ajax. Finalement, les Reds ont battu les Napolitains 2-0 et les Ecossais se sont inclinés 1-3 face aux Lanciers.

Il n'y a pas eu d'occasion franche en première période entre les Reds et les Napolitains, qui n'ont cadré qu'une seule de leurs trois frappes. Après la reprise, Naples a eu plus souvent le ballon mais les Liverpuldiens sont revenus dans la rencontre et ont fini par marquer par Mo Salah (85e, 1-0) et Darwin, Nunez (90e+8, 2-0). Au classement, Naples termine premier avec 15 points tout comme Liverpool (2e). Si les Rangers avaient pensé signer un exploit, Steven Berghuis (4e, 0-1) et Mohammed Kudus (29e, 0-2) leur ont enlevé leurs dernières illusions. James Tavernier a eu beau réduire l'écart sur penalty (87e, 1-2), Francisco Conceicao (89e, 1-3) a conforté la troisième place de l'Ajax (6 points). Dans le groupe C, le Bayern Munich a empoché le maximum de points en battant 2-0 l'Inter Milan (10 points, 2e). Les deux équipes ont multiplié les situations chaudes avant que Benjamin Pavard ne donne l'avance aux Bavarois de la tête (32e, 1-0). En seconde période, Munich a fait le break grâce à une fusée d'Eric Maxim Choupo-Moting (71e, 2-0) Assuré de la troisième place, le FC Barcelone (7 points, 3e) a infligé un sixième revers 2-4 au Vikotia Pilzen. Marcos Alonso (6e, 0-1), Ferran Torres (44e, 54e) et Pablo Torre (75e, 2-4) ont marqué pour les Blaugranas. Dans l'autre camp, Tomas Chory, qui est passé par Zulte Waregem en 2020, a réduit deux fois l'écart sur penalty (51e, 1-2) et de la tête (63e, 2-3). (Belga)