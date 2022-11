Ligue des Champions - Simon Mignolet : "Je ne pense pas qu'on puisse être déçus"

C'est finalement le FC Porto, qui a confirmé son large succès au Jan Breydel de la semaine dernière (0-4) par une victoire contre l'Atlético de Madrid (2-1), qui a terminé premier du groupe. "Porto est dans une spirale positive et était probablement la meilleure équipe du groupe. Toutefois, nos cinq matches sans encaisser signifient beaucoup. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes et c'est le principal", a ponctué Mignolet. Hans Vanaken a aussi évoqué la performance de son équipe. "Je pense que ce résultat est logique. Nous avons gardé un certain équilibre en première période puis touché la transversale au retour des vestiaires, c'est dommage. C'est un peu décevant mais nous passons l'hiver européen et personne ne l'avait prédit en début de saison", a dit le capitaine brugeois. (Belga)