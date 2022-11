Météo: octobre 2022 égale le record absolu de température moyenne

S'il a fait relativement frais durant la première décade du mois, la température moyenne a commencé à remonter à partir du 13 octobre, au point que les onze derniers jours du mois ont atteint une température moyenne de 16,4°C, pour une normale de 10.2°C. Le 29 octobre a même été un jour dit "d'été" (maxima à plus de 25°C) le plus tardif de l'année, depuis le début des observations en 1892, avec 25,5°C à Uccle. Au niveau des précipitations, il s'est agi du troisième mois d'octobre le plus sec de la période de référence actuelle, même si l'IRM n'a pu enregistrer un seul jour avec un ciel dégagé. Le soleil aura brillé durant un total de 132 heures et demie, pour une normale de 112 heures et demie. (Belga)