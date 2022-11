Mondial 2022 - La Croatie, adversaire des Diables, publie une présélection de 34 joueurs

Le capitaine Luka Modric (Real Madrid) figure évidemment dans la liste, ainsi que Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Chelsea) ou encore Ivan Perisic (Tottenham, ancien de Roulers et du Club Bruges) et Andrej Kramaric (Hoffenheim). Dalic, en place depuis octobre 2017 et finaliste du dernier Mondial, lors duquel la Croatie s'était inclinée 4-2 devant la France, annoncera sa sélection définitive le 9 novembre. Après un match de préparation face à l'Arabie saoudite le 16 novembre, les Croates débuteront leur parcours face au Maroc (23/11) avant de défier le Canada (27/11) et les Diables Rouges (01/12). - La présélection : Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Cro), Ivica Ivusic (Osijek/Cro), Ivo Grbic (Atlético Madrid/Esp), Dominik Kotarski (PAOK/Grè), Nediljko Labrovic (Rijeka/Cro) Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes/Grè), Dejan Lovren (Zenit Saint-Pétersbourg/Rus), Borna Barisic (Rangers/Eco), Duje Caleta-Car (Southampton/Ang), Josip Juranovic (Celtic/Eco), Josko Gvardiol (RB Leipzig/All), Borna Sosa (Stuttgart/All), Josip Stanisic (Bayern Munich/All), Marin Pongracic (Lecce/Ita), Martin Erlic (Sassuolo/Ita), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb/Cro) Médians : Luka Modric (Real Madrid/Esp), Mateo Kovacic (Chelsea/Ang), Marcelo Brozovic (Inter Milan/Ita), Mario Pasalic (Atalanta/Ita), Nikola Vlasic (Torino/Ita), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb/Cro), Lovro Majer (Rennes/Fra), Kristijan Jakic (Eintracht Francfort/All), Luka Sucic (RB Salzbourg/Aut), Josip Misic (Dinamo Zagreb/Cro) Attaquants: Ivan Perisic (Tottenham/Ang), Andrej Kramaric (Hoffenheim/All), Josip Brekalo (Wolfsburg/All), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb/Cro), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb/Cro), Ante Budimir (Osasuna/Esp), Marko Livaja (Hajduk Split/Cro), Antonio Mirko Colak (Rangers/Eco) (Belga)