Mondiaux de gymnastique artistique - Luka Van Den Keybus, 22e des qualifications, ira en finale du concours général individuel

La Belgique a pris la 16e place en qualifications du concours par équipes chez les messieurs. Luka Van Den Keybus a totalisé 79.799 points, 22e, suffisant, pour aller en finale vendredi. Aucun belge n'a réussi à se qualifier pour une finale aux agrès. Dans la 6e et dernière subdivision de la journée, l'équipe belge - Maxime Gentges, Takumi Onoshima, Luka Van Den Keybus et Noah Kuavita - a totalisé 237.228 points finissant 16e sur 24 pays. Seuls les huit premiers se qualifient pour la finale de mercredi et obtiennent déjà leur billet pour les championnats du monde l'an prochain à Anvers. Le top 24 va en finale individuelle all-round et le top 8 par agrès en ne tenant compte que de deux gymnastes d'un même pays. Le Japon a réussi la meilleure note (260.695) et le Japonais Wataru Tanigawa fut le meilleur en qualifications (84.731). Chez les dames, la Belgique a terminé 11e en qualifications ce week-end mais pourra compter sur trois finales. Lisa Vaelen en disputera deux, le concours général et le sol. Nina Derwael, pour sa rentrée en compétition après un an d'absence, sera en lice aux barres asymétriques. Elle est double championne du monde et d'Europe et championne olympique à cet agrès. Ce sera par contre une première pour la Belgique d'avoir une gymnaste en finale du saut. Lisa Vaelen avait terminé aussi 5e du concours général à l'Euro l'été dernier à Munich. Les Mondiaux de Liverpool mettent en jeu les trois premiers tickets olympiques pour Paris 2024, pour les nations figurant sur le podium par pays. Les Mondiaux d'Anvers servent aussi de qualifications pour ces JO. (Belga)