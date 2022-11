Contrôlé positif au dopage, Toon Aerts attend toujours une décision de l'UCI

"L'affaire concernant Toon Aerts est toujours en cours et l'UCI ne commente généralement pas les affaires pendantes", a expliqué l'instance internationale qui a voulu clarifier plusieurs points "compte tenu des informations inexactes et/ou incomplètes rendues publiques concernant cette procédure." L'Union cycliste internationale a confirmé le contrôle positif à un métabolite de létrozole (Bis-4-cyano-phenyl-methanol) dont a fait l'objet Toon Aerts lors d'un test hors-compétition le 19 janvier dernier effectué par l'ITA l'agence internationale de contrôle antidopage. Le coureur de la formation Baloise Trek Lions (qui a cessé sa collaboration avec Toon Aerts) a fourni ses explications à l'UCI et "au cours de ce processus, il a fait plusieurs demandes qu'il a jugées nécessaires pour étayer ses explications. L'UCI a toujours respecté les droits procéduraux de M. Aerts et l'a assisté dans toutes les enquêtes pertinentes auprès de tiers", a souligné l'UCI. Le coureur de cyclocross doit encore fournir ses dernières explications que l'UCI examinera. Celle-ci proposera ensuite une "acceptation des conséquences". Si Toon Aerts refuse toute proposition, le dossier sera porté devant le Tribunal antidopage de l'UCI. "A ce stade, l'UCI ne peut pas donner d'indication de calendrier pour la finalisation de la procédure", a conclu le communiqué. Le létrozole et ses métabolites figurent dans la liste des produits interdits par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, comme substances spécifiques et pour cette raison n'impose pas d'office une suspension provisoire du coureur. Celui-ci peut cependant accepter une suspension provisoire et s'abstenir de participer aux compétitions sur une base volontaire. (Belga)