Halloween : deux Canadiens arrêtés pour avoir donné des bonbons au cannabis à des enfants

La police de Winnipeg (Manitoba) a annoncé mercredi avoir placé en détention un homme de 63 ans et une femme de 53 ans suspectés d'avoir distribué des bonbons contenant du THC (tétrahydrocannabinol), la principale molécule psychoactive du cannabis, le soir de Halloween à des enfants. Au total, plus d'une douzaine de jeunes, âgés de 6 à 16 ans, ont récolté les bonbons psychoactifs selon la police, qui a ouvert une enquête. Les adultes peuvent acheter légalement du cannabis au Canada, devenu en 2018 le premier pays du G20 et le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis récréatif. "En tant que parent, je suis bouleversée par ce qui s'est passé", a déclaré Dani McKinnon, policière de Winnipeg, lors d'une conférence de presse. "En tant qu'agent de police, malheureusement, je ne suis pas surprise", a-t-elle ajouté, en appelant les parents à vérifier le contenu de la récolte de leurs enfants. Chacun des deux suspects fait face à 13 chefs d'accusation, notamment pour distribution de cannabis à des mineurs et mise en danger de la vie d'autrui. Dans l'ouest du pays, dans la banlieue de Vancouver (Colombie-Britannique), un enfant de 11 ans a été hospitalisé lundi après être tombé malade en ingérant à son insu des bonbons contenant du THC. Dans cette affaire, la police n'a pas été en mesure d'identifier le foyer d'où provenaient les bonbons. (Belga)