(Belga) Deuxième du groupe D avec 9 points, l'Union Berlin sera assurée de terminer à la 2e place en cas de victoire à l'Union Saint-Gilloise lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League jeudi à 21h00 à Louvain. Le club allemand est actuellement à la lutte avec Braga, 3e avec 8 points et qui reçoit Malmö, déjà éliminé.

Julian Ryerson et l'Union Berlin avec "une énergie positive" avant d'affronter l'Union

L'Union Berlin se déplace en tout cas en Belgique avec le plein de confiance après leur victoire arrachée après sept minutes d'arrêts de jeu contre Mönchengladbach dimanche en championnat. "Cette victoire au scénario fou nous a donné une énergie positive. Nous avons à coeur de poursuivre sur notre lancée et nous espérons décrocher une nouvelle victoire demain (jeudi, ndlr.)", a assuré Julian Ryerson, le défenseur de l'Union Berlin, mercredi en conférence de presse. Le Norvégien, arrivé à Berlin en 2018 en provenance du Viking Stavanger, est également revenu sur l'absence des supporters berlinois jeudi au stade Den Dreef. "Nos supporters nous aident lors de chaque rencontre et nous donnent de l'énergie. Malheureusement, nous devrons faire sans eux et nous ne pouvons que respecter cette décision." (Belga)