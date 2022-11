La sélection d'Ives Serneels face à la Slovaquie en préparation le 12 novembre à l'Union

Il s'agira pour les Belges de leur première sortie depuis leur élimination pour la Coupe du monde de football féminin, en barrage au Portugal (2-1). La Slovaquie, numéro 46 au classement FIFA, avait été battue par la Belgique (FIFA 20) à la Pinatar Cup en Espagne en février dernier: 4 à 0. "Nous voulons relancer la machine après notre élimination face au Portugal. La Slovaquie est une première étape dans la préparation des qualifications pour l'Euro qui débuteront en septembre 2023", avait expliqué Ives Serneels dans un communiqué dimanche. "Lors des qualifications pour la Coupe du Monde, la Slovaquie avait obtenu un match nul en déplacement contre l'Irlande, qualifiée pour le Mondial, et s'était inclinée sur le fil 0-1 à domicile. Il ne faut donc pas sous-estimer cet adversaire. En plus de cette rencontre, nous voulons encore disputer suffisamment de matches de préparation en février, avril et juin 2023 afin de lancer la prochaine campagne qualificative de façon optimale". La sélection des Red Flames: Gardiennes: Nicky Evrard (OH Louvain), Diede Lemey (Fortuna Sittard/P-B) Défenseuses: Janice Cayman (Lyon/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Sari Kees (OH Louvain), Fran Meersman (La Gantoise), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Amber Tysiak (OH Louvain), Jody Vangheluwe (Club YLA) Milieux de terrain: Julie Biesmans (PSV/P-B), Féli Delacauw (Fortuna Sittard/P-B), Marie Detruyer (OH Louvain), Kassandra Missipo (FC Bâle/Sui), Justine Vanhaevermaet (Reading/Ang) Attaquantes: Tine De Caigny, (Hoffenheim/All) Elena Dhont (Twente/P-B), Hannah Eurlings (OH Louvain), Jill Janssens (OH Louvain), Ella Van Kerkhoven (OH Louvain) et Tessa Wullaert (Fortuna Sittard/P-B) (Belga)