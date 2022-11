Le Portugais Carlos Carvalhal nouvel entraîneur du Celta Vigo

"Chacho Coudet et son équipe d'encadrants ne sont plus liés au RC Celta", club qu'il quitte "après deux années durant lesquelles l'équipe a montré un très bon rendement", a indiqué dans un communiqué le Celta, qui flirte actuellement avec la zone de relégation. Coudet, qui avait succédé à Oscar Garcia, était sous contrat jusqu'en 2024 mais disposait d'une clause de libération à la fin de cette saison. La saison dernière, l'Argentin était parvenu à sauver le club galicien de la relégation, le conduisant même à une honorable huitième place. Mais, cette saison, le Celta Vigo pointe à la 16e place après 12 journées de championnat, à un point de la zone rouge. Sur les 15 derniers points possibles, il n'en a même empoché qu'un seul. Peu après ce limogeage, le club de Vigo a annoncé la nomination de Carlos Carvalhal, 56 ans, vainqueur de la Coupe du Portugal avec Braga lors de la saison 2020-21 et ex entraîneur d'Al-Wahda aux Émirats arabes unis. Il sera lié au Celta jusqu'en juin 2024. Vigo reçoit samedi Osasuna (7e) lors de la 13e journée de Liga. (Belga)