Manifestations en Iran - Washington veut écarter l'Iran de la Commission de l'ONU sur les femmes

Face à la répression des grandes manifestations qui ont suivi la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, Kurde iranienne de 22 ans, les États-Unis vont œuvrer "avec (ses) partenaires pour écarter l'Iran" de cette Commission des Nations unies dont les membres sont élus pour quatre ans, a annoncé mercredi Mme Harris dans un communiqué. "En niant les droits des femmes et en menant une répression si brutale contre son propre peuple, l'Iran a montré qu'il n'avait pas sa place dans cette commission", a ajouté la vice-présidente américaine. "La simple présence de l'Iran discrédite (pour ses membres) le sens d'y adhérer ainsi que son travail", a-t-elle insisté. L'Iran est secoué par des manifestations depuis la mort en détention de Mahsa Amini, arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique prévoyant le port du voile. La répression de ces manifestations, sans précédent par leur ampleur et leur nature depuis la Révolution islamique de 1979, a fait des dizaines de morts, selon les ONG. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà pris de nouvelles sanctions contre le régime de Téhéran à la suite de cette répression. Les pays membres de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW) sont élus par le Conseil économique et social de l'ONU, dont les membres sont eux-mêmes élus à l'Assemblée générale de l'organisation. (Belga)