Mondiaux de gymnastique artistique - Les Chinois champions du monde devant les Japonais

Avec un score de 257,858 points, les Chinois ont devancé de plus de quatre points leurs rivaux japonais menés par le double champion olympique Daiki Hashimoto (253,395 pts). Portés par leur public, les Britanniques (247,229 pts) sont allés chercher la médaille de bronze. Cest rois pays décrochent déjà leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Seulement quatrièmes des qualifications lundi, les Chinois se sont repris de manière éblouissante mercredi, décrochant la première place sur cinq des six agrès. Le champion olympique des barres parallèles, Zou Jingyuan, au-dessus du lot sur son agrès de prédilection, et ses coéquipiers offrent à la Chine le treizième titre mondial par équipes de son histoire. La compétition se poursuit jeudi avec le concours général individuel féminin où deux Belges seront en lice, Lisa Vaelen et Maeyllise Brassart, repêchée mercredi. Lisa Vaelen (au saut) et Nina Derwael (aux barres asymétriques) se sont qualifiées aussi pour les finales par agrès samedi. Vendredi, Luka Van Den Keybus disputera le concours général individuel chez les messieurs. La Belgique avait terminé 16e en qualifications chez les messieurs et 11e chez les dames. (Belga)