Elections présidentielles au Brésil - "Débloquez les routes", demande Bolsonaro à ses partisans

"Je vous lance un appel: débloquez les routes. Cela ne me paraît pas faire partie des manifestations légitimes", a dit le dirigeant d'extrême droite dans une vidéo diffusée sur Twitter. "D'autres manifestations qui se tiennent dans tout le Brésil, dans d'autres endroits, font partie du jeu démocratique, elles sont les bienvenues", a-t-il toutefois ajouté. "Protestez d'une autre manière, dans d'autres lieux, c'est très bien". "Je suis avec vous et je suis sûr que vous êtes avec moi. Ma demande concerne les routes. Nous allons les débloquer pour le bien de notre nation", a également déclaré le chef de l'Etat battu d'une courte tête par le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Des milliers de bolsonaristes se sont rassemblés mercredi devant des lieux de commandement militaire pour réclamer une intervention de l'armée à la suite de la défaite de leur chef de file face à l'ex-président Lula (2003-2010). Ces manifestations sont survenues au lendemain de l'autorisation donnée par M. Bolsonaro pour faire la transition avec l'équipe de Lula, sans toutefois mentionner sa défaite ni féliciter son adversaire. Il a promis de "respecter la Constitution", et s'il a demandé que les manifestations restent "pacifiques", sans mettre à mal le "droit d'aller et venir", il les a aussi justifiées en les attribuant à un sentiment d'"injustice" lié au processus électoral. Auparavant, pendant deux jours, Jair Bolsonaro avait maintenu le suspense quant à sa réaction en gardant le silence, une attitude qui a, selon ses critiques, alimenté les manifestations et les blocages de routes dans la plupart des Etats du Brésil. (Belga)