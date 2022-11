Gerard Piqué crée la surprise en annonçant sa retraite de footballeur

(Belga) Le défenseur central espagnol Gerard Piqué, vainqueur de 3 Ligues des champions avec le FC Barcelone, de 8 titres de champion et de 7 Coupes nationales et de la Coupe du monde 2010 et de l'Euro en 2008 et 2012 avec la Roja a annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite de footballeur. Il était encore sous contrat jusqu'en 2024. "Le match de samedi (contre Almeria, NDLR) sera mon dernier au Camp Nou", a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter.