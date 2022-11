BNXT League - Malines fait chuter Limburg, Ostende et Alost déroulent lors de la 5e journée

(Belga) La 5e journée de la phase initiale de la BNXT League de basket a vu les victoires d'Alost, Ostende et surtout de Malines vendredi soir. Les Kangoeroes ont infligé la première défaite de la saison à Limburg United 91-99, après prolongation, qui plus est au Sporthal Alverberg. Les deux équipes étaient à égalité 82-82 après le temps réglementaire. Les 29 points de Brian Fobbs, les 21 de Mattias Palinckx et les 13 rebonds de Wen Mukubu ont pesé lourd au décompte final. Alexander Stein (26 pts, 7 ast, 6 rebs) était trop seul côté limbourgeois.

Alost s'est facilement imposé à Charleroi 74-93. Tout était dit à la pause (35-55). Ivan Maras a été l'Okapi le plus redoutable avec une carte de stats forte d'un double-double (13 rebonds, 10 points) et de 6 passes décisives. L'autre intérieur alostois Nikola Popovic a lui aussi été dominateur avec 17 points et 8 rebonds personnels. Sans surprise; Ostende s'est révélé bien trop fort pour l'équipe de Liège qui avait déjà perdu toutes chances après deux périodes (61-39) et qui a baissé les bras ensuite et s'est incliné 108-62. Vrenz Bleijenbergh s'est montré omniprésent (10 pts, 8 rebs, 7 ast) côté ostendais. Breein Tyree s'est appliqué aux tirs (18 pts et 7/9) tout comme Haris Bratanovic qui a été parfait (18 pts et 6/6 aux tirs et aux lancers francs). Nick Dragan a été le seul Liégeois à passer la barre des dix points (14). Au classement, Limburg reste premier avec 9 points devant Charleroi (8), Malines (8), Ostende (7 en 4 matchs), Mons (7 en 4 matchs), Louvain (7) et Alost (7). Brussels compte 6 points tout comme Liège. Anvers est dernier avec 4 points mais n'a joué que 3 rencontres. (Belga)