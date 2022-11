Les Belges à l'étranger - Arsenal, avec Lokonga, et le PSV, avec Bakayoko buteur, ont gagné

(Belga) Albert Sambi Lokonga était titulaire lors de la victoire 1-0 d'Arsenal face au FC Zurich arbitré par Erik Lambrecht lors de la sixième et dernière journée du Groupe A de l'Europa League. Les Gunners, qui se sont imposés grâce à un but de Kieran Tierney (17e), terminent premiers avec 15 points, deux de plus que le PSV. Le Bodo Glimt (4 points, 3e) et le FC Zurich (3 points, 4e) suivent à grande distance.