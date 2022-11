Masters en fauteuil roulant - Joachim Gérard éliminé en demi-finales

(Belga) Joachim Gérard (ITF 10/N.8) a été éliminé par le N.1 mondial juniors le Japonais de 16 ans Tokito Oda (ITF 5/N.4) en demi-finale du Masters de tennis en fauteuil roulant, vendredi soir à Oss aux Pays-Bas. Il s'est incliné en trois manches 3-6, 7-5 et 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 8 minutes.

L'autre demi-finale qui devait opposer le Britannique Alfie Hewett, tenant du titre et N.1 mondial, à Shingo Kunieda (ITF 2) n'a pas eu lieu. Le Japonais a déclaré forfait. Gérard, 34 ans, a déjà remporté le Masters à quatre reprises : en 2015, 2016, 2018 et 2019. Le tournoi est réservé aux huit meilleurs joueurs de la saison. Gérard a été éliminé au premier tour de tous les tournois du Grand Chelem cette année, à l'exception de Wimbledon (deuxième tour/demi-finales).Il était le premier réserviste de ce Masters et a bénéficié d'un forfait pour disputer l'épreuve. Le Ucclois a connu des soucis cardiaques lors des Jeux Paralympiques de Tokyo l'année dernière et a dû recevoir des soins intensifs pendant plusieurs semaines. Il poursuit désormais sa carrière avec un défibrillateur. (Belga)