World Tour 3x3 - Anvers se qualifie pour les quarts de finale de Super Quest de Neom

Anvers, 4e au classement du World Tour de basket 3x3, est 2e tête de série à Neom derrière les Lettons de Riga, 3e du World Tour. L'équipe a débuté son tournoi par une large victoire 22-9 aux dépens de l'équipe saoudienne de Al Shatee (tête de série N.10). En soirée, les Anversois représentés par Thibaut Vervoort, Rafael Bogaerts, Bryan De Valck et Dennis Donkor, ont battu l'équipe des New York Harlem (WT 16/N.7) 17-15 dans leur 2e match du groupe B. Les Américains avaient pour leur part battu Al Shatee 22-10. Anvers termine premier du groupe. Les deux premiers des quatre poules de trois sont qualifiés pour les quarts de finale de l'épreuve disputée dans le désert saoudien. Anvers rencontrera samedi après-midi le 2e classé dans le groupe D : la formation mongole d'Oula-Bator (WT 8/N.4) ou saoudienne de Djeddah (WT 12/N.5). Neom, qui est candidate à l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029, accueille le 4e et dernier tournoi Super Quest de la saison. Il s'agit d'un tournoi international sur invitation qui permet à deux équipes de se qualifier pour les tournois Masters du World Tour. (Belga)