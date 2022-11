WTA Finals: Iga Swiatek qualifiée pour les demi-finales

On y voit plus clair dans le groupe Tracey Austin, après la deuxième journée. La Polonaise est assurée de finir première et donc d'affronter dimanche la deuxième de l'autre groupe, dont on connaîtra l'identité vendredi. La joueuse de 21 ans, qui s'est affirmée cette saison comme la patronne du circuit féminin, forte de huit titres remportés, dont ceux majeurs à Roland-Garros et à l'US Open, s'est encore montrée impressionnante pour vaincre Garcia 6-3, 6-2. Plus tard, c'est Daria Kasatkina qui s'est offert le droit d'espérer poursuivre l'aventure texane, en disposant 7-6 (8/6), 6-3 de Coco Gauff, quelque peu décevante pour ce qui était, pour elle aussi, une première dans cette épreuve. Kasatkina devra être plus solide sur son service samedi face à Garcia, qui est redoutable sur sa première balle, puisqu'elle a dépassé, contre Swiatek, la Kazakhe Elena Rybakina, au rang du plus grand nombre d'aces réussis en 2022 (373). (Belga)