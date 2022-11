Championnat de Belgique des rallyes - Nikolay Gryazin et Stéphane Lefebvre à la lutte pour la victoire au Condroz

Gryazin a remporté la première étape spéciale disputée sur sol sec, devançant de 1/10e de seconde Fernémont. Lefebvre suivait en troisième position à 1.2 seconde. À l'arrivée de la première étape, le Français a été extrêmement contrarié par le comportement de certains spectateurs. Ce fut le seul incident impliquant le public condruzien. Cedric Cherain a créé la surprise du jour avec sa Porsche. Cherain a remporté la deuxième spéciale et pris la tête. La troisième étape a été remportée par Fernémont. Il a pris à son tour la tête. Les deux étapes suivantes n'ont pas été aussi favorables à la Porsche, ce qui a fait reculer Cherain à la quatrième place à la mi-journée, à 13.9 secondes du leader Fernémont. Dans l'après-midi, le nouveau champion Stéphane Lefebvre a pris les commandes, mais avec une infime avance de 2/10e de seconde sur Fernémont et 5/10e sur Gryazin. Les fans et les organisateurs n'auraient pas pu souhaiter une séquence de course plus excitante. Lefebvre a conservé la tête pendant deux spéciales. Après avoir remporté la 8e ES, Gryazin a repris la tête du rallye et l'a conservée jusqu'à la fin de cette journée d'ouverture. Huit autres épreuves spéciales sont prévues dimanche où tout reste à faire. (Belga)