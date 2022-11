Emiel Verstrynge: "Ce titre efface ma déception de ma 2e place des Mondiaux"

"La saison dernière, j'avais été très déçu de ma deuxième place au championnat du monde de Fayetteville", a expliqué Emiel Vertrynge. "Le championnat d'Europe à Namur était le premier objectif de ma saison 2022-2023 et j'ai pu relever ce défi avec succès. Ce titre européen m'aide à oublier ma deuxième place mondiale de la saison dernière. Ce maillot européen signifie beaucoup pour moi car je peux être très fier de ce que j'ai fait samedi. Les étoiles de mon nouveau maillot me donnent beaucoup de confiance le reste de la saison, pour le prochain mondial". "Quand Ronhaar est parti en début de course, je n'ai pas pu répondre. C'est le genre de coureur qui peut faire longtemps cavalier seul. Mais je ne lâche jamais rien et j'ai continué à me battre et je dois dire que j'ai reçu énormément de soutien de mon équipe, de tous les supporters qui m'ont vraiment donné des ailes. C'était incroyable. Dans la finale, après ma jonction avec Ronhaar, je suis parti dans une partie en dévers où on ne gagne pas forcément la course mais où on peut la perdre. Je me suis ensuite concentré sur ma course, pour ne commettre aucune faute. Je suis très content de m'être imposé en solitaire, avec la manière". (Belga)