Mondiaux de gymnastique artistique - Nina Derwael médaille de bronze en finale des barres asymétriques

La triple sportive belge de l'année (2018, 2019 et 2021) a vu son programme réévalu à la baisse au niveau technique cette année (6.3 contre 6.5 en 2021 aux JO de Tokyo). Sa meilleure exécution des huit finalistes (8.400) n'aura pas suffi pour décrocher un troisième titre mondial. La Chinoise Xiaoyuan Wei a conservé son titre mondial conquis en 2021 à Kitakyushu au Japon. Présentant le programme le plus difficile techniquement (6.6) elle a obtenu le total de 14.966 points. L'Américaine Shilese Jones a aussi mis à profit la difficulté de son exercice (6.5) pour devancer Derwael grâce à son score de 14.766. La Chinoise Rui Luo, qui avait terminé première des qualifications (14.900), a dû se contenter de la 6e place avec 13.800 points Après avoir décroché le bronze dans son agrès de prédilection aux championnats du monde de Montréal en 2017, Derwael avait aligné les titres mondiaux à Doha en 2018 et à Stuttgart en 2019. Elle a ensuite connu l'apothéose aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Nina Derwael disputait à Liverpool sa première grande compétition son titre olympique. (Belga)