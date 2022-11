Euro de cyclocross - Van der Haar: "Celui qui a fait le moins d'erreur a gagné, Vanthourenhout l'a mérité"

"J'étais venu à Namur pour être champion d'Europe mais, finalement, je termine deuxième, c'est donc une déception. Michael Vanthourenhout est un très beau vainqueur et il n'a pas volé sa victoire. Pour ma part, j'ai commis des petites et des grosses erreurs sur le parcours de Namur, a expliqué Lars van der Haar, blessé à la main droite après avoir heurté un piquet en course. "Je pense que j'étais bien physiquement dimanche mais je pense que celui qui a fait le moins d'erreurs est devenu le champion et c'est mérité. C'est dur de savoir que j'étais au rendez-vous et que les choses ont tourné autrement pour moi. Pourtant, avant mon souci technique, j'avais le contrôle de ma course et je commettais moins d'erreurs. J'ai changé de vélo car je voulais un peu moins de pression dans mes pneus à cause du terrain glissant et j'ai directement subi une crevaison à la roue avant et je ne pouvais plus piloter correctement. J'ai donc dû changer de vélo une nouvelle fois. Il m'a ensuite été difficile de retrouver le bon rythme de course et je n'ai pas pu revenir sur Vanthourenhout qui a livré une course très propre. J'ai certes essayé de revenir sur lui le plus longtemps possible, mais sans succès." (Belga)