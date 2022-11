Michael Vanthourenhout sacré champion d'Europe de cyclocrossà Namur

Au terme des 24,2 km de course, le coureur belge de 28 ans, qui s'était adjugé la manche de Coupe du monde de Namur l'année dernière, s'est imposé en solitaire devant le tenant du titre, le Néerlandais Lars van der Haar, deuxième à 40 secondes et Laurens Sweeck, troisième à 2:17. Michael Vanthourenhout, vice-champion d'Europe en 2020 et médaille de bronze l'an dernier, a offert à la Belgique un 3e titre européen chez les élites messieurs, après Toon Aerts en 2016 et Eli Iserbyt en 2020. Les Belges reviennent ainsi à deux longueurs des Néerlandais qui détiennent le record de victoires avec cinq médailles d'or. (Belga)