Qualifying School DP World Tour - Alan De Bondt franchit le 1er obstacle vers le DP World Tour, pas Van Doren ni Ulenaers

L'Anversois de 26 ans, qui s'était hissé dans le haut du classement grâce à des deuxième et troisième tours de 63 et 68 coups respectivement, a réussi un ultime tour de 70 coups (total de 268) pour décrocher son billet pour la Finale de la Qualifying School. De Bondt participera à la Final Qualifying School du 11 au 16 novembre sur le terrain de golf Infinitum à Tarragone, en Espagne, où 156 joueurs se disputeront les 25 cartes du DP World Tour. Yente Van Doren, 25 ans, a signé une ultime carte de 70. Le jeune Anversois de 25 ans a terminé à la 55e place avec un total de 280. Engagé au même stade de la compétition sur le parcours du Desert Springs de Cuevas del Almanzora, près d'Almeria (Espagne), Kristof Ulenaers a partagé la 49e place finale avec son score de 289. Lui aussi est éliminé et ne pourra prétendre à une des cartes pour le circuit majeur en Europe en 2023. (Belga)