World Triathlon Series - Flora Duffy ne manque pas le rendez-vous sur ses terres, les Belges en mode mineur

(Belga) Valérie Barthelemy s'est clasée 32e, une place devant Jolien Vermeylen, 33e, lors de la 6e et avant-dernière manche des World Series de triathlon (WTS), dimanche à Hamilton, aux Bermudes. Un résultat en mode mineur pour nos compatriotes, largement distancées de 10 minutes par la gagnante Flora Duffy, championne olympique et du monde en titre, qui a bouclé la distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied) en 2h01:26.