Grève générale - Les hôpitaux wallons et bruxellois au ralenti mercredi

(Belga) Plus de deux tiers des hôpitaux privés de Wallonie et de Bruxelles tourneront au ralenti mercredi, journée de grève générale décrétée par les syndicats. Des services minimums ont été mis en place et des réquisitions ont été effectuées dans une dizaine d'établissements, indique lundi la CNE dans un communiqué.

Des piquets de grève seront installés devant des dizaines d'hôpitaux, souligne le syndicat chrétien. Les services de soins seront adaptés. "Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais dans de nombreux cas, les rendez-vous seront reportés, ainsi que, régulièrement, les opérations non urgentes", écrit la CNE. Cette dernière qualifie la situation vécue par le personnel des soins de santé de "catastrophique". "La pénurie de personnel détériore les conditions de travail, et la surcharge de travail ainsi créée, produit des burn-out, de l'absentéisme, des fuites? mais aussi une image très négative des professions de santé. Les jeunes sont d'autant moins attirés que les conditions salariales sont elles-mêmes peu encourageantes", avance le syndicat. L'organisation déplore que le gouvernement ne prévoit, pour ces deux prochaines années, aucun budget qui permettrait de rendre le métier plus attractif. (Belga)