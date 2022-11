Hanne Desmet également disqualifiée en finale du 1000 m de la Coupe du monde de shorttrack

Dans le dernier virage de la finale, Desmet a tenté de se faufiler désespérément devant l'Allemande Anna Seidel pour éviter la cinquième et dernière place. Résultat: les deux patineuses sont tombées et notre seule représentante dans ces épreuves a été disqualifiée. La victoire est revenue à la grande favorite, la championne olympique néerlandaise Suzanne Schulting. La Canadienne Courtney Sarault et l'Américaine Kristen Santos-Griswold ont terminé aux deuxième et troisième places. Les deux prochains rendez-vous de la Coupe du monde, les 3e et 4e des six programmés cette saison se dérouleront les week-ends des 9-11 et 16-18 décembre à Almaty, au Kazakhstan. (Belga)