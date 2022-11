La Maison du néerlandais présente un nouveau jeu d'apprentissage

(Belga) La Maison du néerlandais à Bruxelles (Het Huis van het Nederlands) a lancé lundi son nouveau jeu urbain interactif auquel toute personne de plus de 16 ans peut s'essayer en vue de mieux maîtriser la langue de Vondel.

L'application pour smartphone "Plonge" peut être jouée en solitaire ou à plusieurs. Celui qui opte pour la version solo parcourt un trajet à son propre rythme en passant par des endroits où il reçoit des instructions. Trois tracés sont prévus dans cette mouture alors que pour la version collective, cinq parcours ont été esquissés. Tous sont situés à Bruxelles-Ville et à Molenbeek. "Nous souhaitons montrer aux jeunes que le Néerlandais est partout dans la ville. Plus ils apprennent en jouant, plus ils augmentent leurs opportunités de maîtriser la langue. Dans une période de 'guerre des talents', ce n'est pas un luxe", commente le directeur de la Huis van het Nederlands Brussel, Patrick Manghelinckx. Lundi, des dizaines de jeunes de deux écoles secondaires francophones sont venus tester le jeu en présence notamment du ministre flamand de l'Intégration, Bart Somers. (Belga)