La Semaine de la Frite célèbre sa 10e édition en Wallonie

Le lancement de l'opération visant à faire rayonner la frite wallonne a eu lieu à la friterie "Le Ratelier", située à Jemeppe-sur-Sambre, en présence du ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus. Outre la promotion du produit fini, la campagne a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire wallon en la matière et notamment l'utilisation de pommes de terres fraiches et locales. Pour cette 10e édition se déroulant du 7 au 13 novembre, l'Apaq-W et ses partenaires se sont entourés d'ambassadeurs de choix. Il s'agit de la présentatrice de télévision Sandrine Dans, du cuisinier et animateur de télévision Gérald Watelet, du sommelier Eric Boschman et de Julien Lapraille qui s'est fait connaitre au travers de l'émission Top Chef. Tous les quatre ont participé au tournage d'un spot vidéo mettant en valeur avec humour le savoir-faire de chaque maillon de la chaîne, du producteur local de pommes de terre au frituriste, en passant par l'éplucheur. Ce spot est visible sur le site web www.semainedelafrite.be. (Belga)