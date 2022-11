Prix pour un film belge au Festival international du film de comédie de Liège

Une vingtaine de longs et courts métrages étaient en compétition dans le cadre du Festival international du film de comédie de Liège (FIFCL) qui s'est ouvert en Cité ardente le 3 novembre dernier pour se clôturer ce lundi. Le jury des longs métrages était présidé par l'acteur Bernard Farcy, qui s'est fait remarquer du grand public pour son rôle de commissaire dans les films Taxi. Outre le prix de l'interprétation féminine décerné à Jasmina Douieb dans le film belge "L'employée du mois", trois autres prix ont été remis: le grand prix à "La mia ombra è tua" (Mon ombre est la tienne) d'Eugenio Cappuccio (Italie), le prix spécial à "Reste un peu" de Gad Elmaleh (France) et le prix de l'interprétation masculine à Marco Giallini et Giuseppe Maggio pour leur rôle dans "La mia ombra è tua". Le jury des courts métrages, présidé par l'imitateur et humoriste Laurent Gerra, a également décerné deux prix. Le prix du meilleur court métrage a été remis à "Volver a la Tierra" de Raphaël Kirgo (France) et le prix du meilleur scénario est revenu à "Je joue Rodrigue" de Johann Dionnet (France). Le long métrage "L'employée du mois", de Véronique Jadin, a également été récompensé par le prix de la Province tandis que l'UPCB (Union de la presse cinématographique belge) a remis son prix à "La mia ombra è tua". (Belga)