Raskin risque deux matchs pour l'agression verbale dans le vestiaire

(Belga) Le parquet de l'Union belge de football a géré lundi non pas deux mais trois dossiers en rapport avec le match entre Eupen et le Standard samedi (2-0). Durant la partie, Jérôme Déom (Eupen) et Philippe Zinckernagel (Standard) ont reçu tous deux une carte rouge et risquent une suspension de deux matchs effectifs et un avec sursis. Après la rencontre, Nicolas Raskin (Standard) s'est présenté à deux reprises dans le vestiaire de l'arbitre. Pour cette agression verbale, le parquet a réclamé deux rencontres de suspension.