WTA Finals - Krejcikova et Siniakova vont pouvoir défendre leur titre en finale du double

Les tenantes du titre ont battu 7-6 (7/5) et 6-2 l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 10) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 16) en demi-finales. L'année dernière, Krejcikova et Siniakova avaient battu Elise Mertens et la Taïwanaise Hsieh Su-Wei en finale 6-3, 6-4. En 2018, Krejcikova et Siniakova avaient perdu la finale face à Timea Babos et Kristina Mladenovic 6-4, 7-5. En finale, Krejcikova et Siniakova rencontreront les lauréates de la seconde demi-finale qui doit opposer Elise Mertens (WTA 9) et la Russe Veronika Kudermetova (WTA 5) au duo américano-néerlandais Desirae Krawczyk (WTA 20)-Demi Schuurs (WTA 21). (Belga)