Crise énergétique - Les aides wallonnes aux entreprises toujours pas accessibles, pointent Les Engagés

"L'annonce du gouvernement concernant les 505 millions d'euros débloqués afin de soutenir les entreprises confrontées à la crise énergétique date du 7 octobre. Un mois plus tard, on en est toujours au même point: les aides ne sont pas disponibles et les entrepreneurs doivent vivre sur les promesses de l'exécutif", a expliqué le chef de file centriste. "Il existe pourtant une base légale à ces promesses. Le texte, qui permet la mise en oeuvre des dérogations européennes ouvrant la voie à un soutien aux entreprises, a été pris en considération, débattu en commission et voté en plénière le même jour, preuve que le parlement peut agir très vite", ajoute-t-il en soulignant que le mécanisme de dérogations est déjà opérationnel depuis juillet au Luxembourg, en France et en Allemagne. "Non seulement la Wallonie est lente, mais elle propose également un taux de soutien moins élevé que ses voisins et pour une période plus courte puisque seul le dernier trimestre 2022 y est pris en compte alors que l'Union européenne autorise ces aides depuis février dernier. En outre, dans une communication datant du 28 octobre, la Commission permet désormais aux Etats d'apporter un soutien allant jusque 50% du surcoût calculé à 150% de la même période de 2021 alors que l'aide wallonne ne sera accordée qu'au-delà d'un surcoût de 200%", poursuit François Desquesnes. "La Wallonie, et ses emplois, vont souffrir de cette concurrence déloyale", prévient-il enfin. (Belga)