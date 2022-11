Le rail perturbé après la découverte d'un obus à la gare de Gand-Saint-Pierre

L'engin est situé à 300 mètres des quais, côté Bruxelles. "Nous attendons que le service de déminage Sedee soit sur place pour le démanteler. Il est attendu vers 5h30", a ajouté Infrabel. Plusieurs trains ont été annulés. Certains partiront de Melle et d'autres seront détournés localement via l'axe Courtrai-Denderleeuw-Bruxelles. Un service de bus de remplacement est également mis en place entre Deinze et Gand-Dampoort par la SNCB. Les voyageurs peuvent aussi utiliser le service de bus régulier de De Lijn entre Gand-Saint-Pierre et Gand-Dampoort. (Belga)