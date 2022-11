Les chaînes publiques ne devraient pas être touchées de la même manière par la grève

(Belga) Les deux chaînes belges de service public, la VRT en Flandre et la RTBF en Wallonie, ne devraient pas être touchées de la même manière par la grève générale de ce mercredi 9 novembre. Quasiment aucune perturbation des programmes n'est attendue dans les rangs francophones, alors que plusieurs émissions ne seront pas diffusées par la VRT.

"Un préavis de grève a bien été déposé par la CGSP pour ce mercredi, mais pas à l'encontre de la RTBF. Il s'agit d'un soutien à la grève. Il permettra aux affiliés qui souhaitent faire grève d'être couverts par le préavis", souligne-t-on du côté du service public francophone. En conséquence de quoi, ce préavis ne devrait pas avoir de répercussion sur la grille de diffusions. "Comme ce préavis ne vise pas la RTBF, il n'impose pas de modification des programmes. A priori, il n'y aura pas de changement", poursuit-on à la Tour Reyers. Chez le voisin néerlandophone, par contre, d'après les syndicats chrétien (ACV) et socialiste (ACOD), plusieurs programmes ne seront pas retransmis aussi bien à la radio qu'à la télévision. Par exemple, les émissions "Villa Politica" et "'De Afspraak" ainsi que les journaux télévisés supplémentaires couvrant les élections de mi-mandat aux États-Unis ne seront pas diffusés. Les deux syndicats soulignent qu'ils participent à la grève principalement en fronde contre le gouvernement flamand, qui n'indexe pas les moyens de fonctionnement de la VRT. Ils accusent notamment ce dernier "de démolir" le radiodiffuseur public flamand en choisissant "consciemment de réduire" ses ressources. Une restructuration a été négociée à la VRT au cours des derniers mois, avec un nombre de licenciements secs ramené de 116 à 67. Les syndicats chrétien et socialiste ont toutefois désapprouvé le texte de conclusion, au contraire des libéraux du VSOA, qui ont donné leur feu vert. (Belga)