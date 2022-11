L'inflation redescend à 14,3% aux Pays-Bas

Les prix des denrées alimentaires, en particulier, ont alimenté l'inflation néerlandaise le mois passé. Les prix de l'énergie ont, en revanche, exercé un effet baissier. Le chiffre de l'inflation du CBS - qui tient compte notamment des coûts du logement - diffère de la méthode de calcul de l'office européen des statistiques Eurostat. Selon ce dernier, l'inflation néerlandaise s'est établie à 16,8 % en octobre, après un record de 17,1 % en septembre. L'inflation est très élevée depuis des mois en raison de la flambée des prix de l'électricité et du gaz. La hausse des coûts de production qui en résulte se répercute de plus en plus sur les prix des denrées alimentaires. (Belga)