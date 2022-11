Mertens espère être présente sur le terrain mercredi en Billie Jean King Cup

"Je ne sais pas si je parviendrai encore à attraper mon vol, mais je vais essayer", a-t-elle souri au moment de quitter le complexe avec sa mère. "Il est prévu à 22h locales, donc dans moins de deux heures. On verra. Nous avons de toute manière beaucoup de bonnes joueuses qui peuvent briller en Billie Jean King Cup avec Ysaline (NdlR : Bonaventure), Maryna (NdlR : Zanevska) et Alison (NdlR : Van Uytvanck). Et puis, c'est un sport d'équipe. J'espère que je pourrai encore être présente sur le terrain mercredi, éventuellement en double, mais c'est Johan (NdlR : Van Herck, le capitaine) qui décide. Et on verra ce qu'il dit." Elise Mertens a en tout cas conclu de fort belle manière, sur un plan personnel, une saison 2022 où elle aura soufflé le chaud et le froid, avec un titre en simple à Monastir, mais aussi neuf éliminations au premier tour, dont deux en Grand Chelem, en Australie et à Flushing Meadows. "Ce que je retire de ce tournoi, c'est que nous y avons toujours cru. Nous avons toujours continué à aller de l'avant et sommes restées positives. Nous avons formé une vraie équipe et c'est également une belle leçon pour les jeunes : tout est possible", a-t-elle conclu. (Belga)