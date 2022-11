Nicaragua: l'alliance du président Ortega remporte un nouveau scrutin controversé

L'alliance "Nicaragua Triunfa", dirigée par le Front sandiniste de libération nationale (FSLN), a remporté pour la première fois l'ensemble des municipalités, dont la capitale Managua, indique le CSE. "Nous avons conclu avec succès un exercice civique et souverain", a déclaré la présidente du CSE, Brenda Rocha, lors d'une conférence de presse. Plus de 3,7 millions de personnes âgées de plus de 16 ans étaient appelées à élire dimanche leur maire, adjoints et conseillers. Selon le CSE, le taux de participation a été de 57,09% et l'abstention de 42,91%. Mais l'observatoire indépendant Urnas Abiertas a estimé que l'abstention avait atteint 82,7%, selon un sondage avec un taux de confiance de 95%. Le Conseil suprême électoral a déclaré que les Sandinistes ont obtenu 73,70% (plus de 1,4 million de voix) des deux millions de votes qui ont été validés pendant la journée. Le FSLN a participé au scrutin aux côtés de quatre partis de droite que l'opposition qualifie de "collaborationnistes" et d'un parti indigène. Selon le bloc d'opposition "Unidad Nacional Azul y Blanco", dont la direction est en exil, Daniel Ortega a mené "cette farce municipale pour consolider son contrôle absolu" sur le pays. Lors de la période précédente (2017-2022), le FSLN avait remporté 141 municipalités et, ces dernières années, les conseillers de trois municipalités d'opposition ont été remplacés par des sandinistes. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) s'est dit "préoccupé" par les informations faisant état de la détention présumée d'au moins huit personnes pendant le processus électoral. (Belga)