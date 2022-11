Rachat de Twitter par Elon Musk - Le groupe automobile Stellantis suspend également ses publicités sur Twitter

(Belga) Le groupe automobile Stellantis, propriétaire notamment des marques Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Jeep, met en pause ses publicités sur Twitter suite au rachat du réseau social par Elon Musk. Ce faisant, l'entreprise embraye sur un mouvement initié par d'autres entreprises du secteur telles que Volkswagen et General Motors (GM), mais également la société pharmaceutique Pfizer et le groupe aérien United Airlines.